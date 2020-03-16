Чоловіка покарали за фейк про коронавірус

Чоловік розмістив у мережі Інтернет інформацію про ситуацію щодо захворювання на COVID-19, яка не відповідає дійсності. Такі дії могли ввести громадян в оману та викликати паніку серед населення.

Під час моніторингу мережі Інтернет співробітники Глибоцького відділення поліції звернули увагу на допис 38-річного жителя району в одній із соціальних мереж. На своїй сторінці чоловік поширив недостовірну інформацію про кількість в Україні випадків захворювання на COVID-19, у тому числі й з летальними наслідками.

Співробітники Глибоцького відділення поліції склали відносно порушника адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (Поширювання неправдивих чуток) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, – повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.