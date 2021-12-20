На Тернопільщині оштрафували директорку, бо дітей в школі годували буряками з нітратами

Директорку Гончарівської гімназії на Монастирищині оштрафували на 102 грн, бо дітей у школі годували буряками із нітратами.

Про це йдеться у рішенні Монастириського райсуду, інформують Тернопільські події.

За даними суду, рівень нітратів у буряках вдвічі перевищував норму. Директорка гімназії визнала себе винною у вчиненні адміністративного правопорушення та пояснила, що у гімназії немає прилада для вимірювання рівня нітратів у продуктах харчування, тому вона не знала, що вміст нітратів у буряці перевищує допустиму норму. Обіцяла, що більше таке не повториться, просила суд її суворо не карати.

Суд оштрафував педагогиню на 102 грн.