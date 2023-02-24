На Тернопільщині отримати безкоштовний ваучер на навчання – реально

563 жителі Тернопільщини вже скористалися такою можливістю

Ваучер на навчання – реальний шанс для громадян певних категорій здобути новий фах чи підвищити кваліфікацію, а для роботодавців – мати необхідний кваліфікований персонал.

Отримати через службу зайнятості Тернопільщини ваучер на навчання можуть:

– особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, які не досягли пенсійного віку;

– військовослужбовці, звільнені у зв’язку із скороченням чисельності штату або за станом здоров’я, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію;

– внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи;

– особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, у здійсненні заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до досягнення ними встановленого пенсійного віку та за умови їх звернення у службу зайнятості протягом трьох років з дня звільнення.

Усі бажаючі повинні мати професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту і не бути зареєстрованими в службі зайнятості як безробітні.

Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями сфер ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування, самостійно обравши професію, заклад освіти у межах України та форму навчання: стаціонарну, заочну чи дистанційну.

Оплата ваучера здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Вартість ваучера – не більше 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (26840 грн). Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або особа доплачує самостійно.

Загалом, з 2013 року ваучерами скористалися 563 громадянина Тернопільщини. У січні 2023 року ще 3 осіб отримали в Тернопільському обласному центрі зайнятості безкоштовні ваучери на навчання.

За більш детальною інформацією зверніться у Монастириський відділ Чортківської філії Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або у відділ активних програм зайнятості управління реалізації політики зайнятості Тернопільського обласного центру зайнятості за тел. 75-55-25 (2530).