Як Тернопільщина зустріла війну: рік назад

Минув рік від початку кривавої бійні росії проти українського народу. Цей час продемонстрував справжню гідність нашої нації, вміння допомагати одне одному та захищатися водночас.

Тернопільщина однією з перших прийняла потік біженців із постраждалих регіонів. Згадуємо, як це було, в публікації Суспільного річної давнини (24.02.2022 року):

На Тернопільщині готові приймати біженців. Вночі очікують на приїзд 70-ти осіб з південно-східних областей. Про це повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський.

За його словами, уже підготували приміщення спорткомплексу та готують підвальне приміщення в місцевій церкві християн віри євангельської. У церкві планують розмістити дві сім’ї біженців. Про це Суспільному розповів пастор Андрій Макух.

“Одна сім’я – батько, мати, 10 дітей і друга сім’я – батько й мати і троє дітей. Не знаємо, які це діти, якого віку, але все робимо для того, щоб в домі молитви прийняти тих людей, а потім вже будемо по необхідності розселяти їх по квартирах, готуємо для них якусь вечерю, коли вони приїдуть. У такий час ми живемо, і нехай нас усіх Господь благословить і спонукає, щоб ми робили добро один одному”, – каже пастор.

Підготувати приміщення допомагають жителі Збаража. Вони виносять лавки, розстеляють на підлозі ковдри та матраци. Вже облаштували кухню, закупили продукти та увімкнули опалення. Також деякі жителі громади вже зголосилися прийняти переселенців у своїх домівках. Про це розповів Роман Полікровський.

“Станом на зараз ми плануємо розміщати їх в спортивному комплексі, де є можливість прийняти душ, є всі необхідні санітарні умови. Після цього ми цих людей будемо розміщати в залежності від величини групи”, – каже Полікровський.

Також сьогодні готові прийняти біженців у Тернопільському благодійному фонді “Карітас”. Директор благодійного фонду Роман Загородний розповів, що підготували місця для 50-ти осіб. Нові заявки на прихисток продовжують надходити, каже Роман Загородний. За його словами, максимум можуть розмістити 70 переселенців.