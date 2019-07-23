На Тернопільщині п’яний велосипедист протаранив «Mercedes Sprinter»

Подія трапилась в с. Ланівці Борщівського району 22 липня близько 18.00 годин. 56-річний місцевий житель, рухаючись по автодорозі на велосипеді, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем «Mercedes Sprinter». Потерпілого було госпіталізовано в Борщівську районну лікарню, де йому встановили наступний діагноз: «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, втовчена рана правої надбрівної дуги, забій лівого променевого зап’ястку суглоба, садни ніг та алкогольне сп’яніння».

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