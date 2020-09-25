На Тернопільщині пенсійний фонд “футболив” права напівсироти, щоб тільки не виплатити пенсії батька

Монастириський районний суд Тернопільської області ухвалив рішення про стягнення з Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області на користь гр.А. суму нарахованої але неодержаної пенсії його батька.

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У травні 2020 року гр. А. звернувся до суду з позовом до Головного Управління пенсійного фонду України в Тернопільській області про стягнення нарахованої пенсії, яка увійшла до спадкової маси.

Свій позов обґрунтовував тим, що він є спадкоємцем за законом після смерті батька, проте Головне Управління пенсійного фонду України в Тернопільській області відмовляється виплатити пенсію, посилаючись на пропущення позивачем шестимісячного строку звернення.

Судом встановлено, що на момент виникнення правовідносин позивач був неповнолітнім, а тому його інтереси представляла мати, яка неодноразово зверталася до відповідача щодо виплати недоотриманої пенсії померлого батька, проте їй повідомляли працівники відповідача, що їм не відомо як це питання вирішується.

Згодом, по закінченні шестимісячного строку від загибелі батька, відмовили повернути батькову пенсію у зв’язку з пропущеним шестимісячним строком.

Тобто, представники Головного Управління пенсійного фонду України в Тернопільській області не роз’яснили ні матері позивача, ні самому позивачу, яким чином потрібно врегулювати питання одержання пенсії та дочекавшись шестимісячного строку відмовили у виплаті коштів.

Розглядаючи спір, який виник між сторонами у справі, суд став на сторону спадкоємця і повернув нараховану але не виплачену суму пенсії, застосувавши при цьому принцип справедливості як елемент Верховенства права.