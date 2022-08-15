На Тернопільщині перекинулася вантажівка з паливом

На автодорозі М-19 Доманове — Тереблече, на 393 км, що на під’їзді до міста Чорткова, перекинулася вантажівка з паливом. У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою рух транспорту на визначеній ділянці дороги перекрито, – повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.