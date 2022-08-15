17:58 | 15.08.2022
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На Тернопільщині перекинулася вантажівка з паливом

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На автодорозі М-19 Доманове — Тереблече, на 393 км, що на під’їзді до міста Чорткова, перекинулася вантажівка з паливом. У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою рух транспорту на визначеній ділянці дороги перекрито, – повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

На місці працюють патрульні, медичні працівники та пожежники.
Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим.

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