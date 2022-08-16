На Тернопільщині втопився чоловік
15 в с. Вибудів Козівської територіальної громади Тернопільського району в місцевому ставі, на відстані орієнтовно 10 м від берега, виявлено тіло місцевого жителя, 1953 року народження. Для витягування тіла загиблого на місце події залучався черговий караул 18-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Ймовірна причина загибелі – утоплення. Обставини події встановлюються.
Головне управління ДСНС України у Тернопільській області вкотре звертається до громадян та наголошує, що під час відпочинку біля водойм заборонено:
• купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнанні для купання людей;
• вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
• стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень, не призначених для цього;
• купатися наодинці;
• вживати спиртні напої до та під час купання;
• допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
• купання дітей без супроводу дорослих.
Відпочивайте безпечно та відповідально. #службапорятунку101 #рятувальникидснс #потопленик