На Тернопільщині втопився чоловік

15 в с. Вибудів Козівської територіальної громади Тернопільського району в місцевому ставі, на відстані орієнтовно 10 м від берега, виявлено тіло місцевого жителя, 1953 року народження. Для витягування тіла загиблого на місце події залучався черговий караул 18-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Ймовірна причина загибелі – утоплення. Обставини події встановлюються.

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області вкотре звертається до громадян та наголошує, що під час відпочинку біля водойм заборонено:

• купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнанні для купання людей;

• вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

• стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень, не призначених для цього;

• купатися наодинці;

• вживати спиртні напої до та під час купання;

• допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

• купання дітей без супроводу дорослих.

Відпочивайте безпечно та відповідально. #службапорятунку101 #рятувальникидснс #потопленик