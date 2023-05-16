На Тернопільщині перекинувся навантажувач

З травмою голови, саднами та забоями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні чоловіка. Травми житель Підгаєцької територіальної громади отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 15 травня близько 11 ранку на дорозі “Галич-Сатанів”. Потерпілий, керуючи службовим телескопічним навантажувачем «Manitou», не впорався з керуванням, допустив виїзд за межі дороги й перекинувся.

Кермувальника госпіталізували. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває перевірка.