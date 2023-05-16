16:13 | 16.05.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині перекинувся навантажувач

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

З травмою голови, саднами та забоями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні чоловіка. Травми житель Підгаєцької територіальної громади отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 15 травня близько 11 ранку на дорозі “Галич-Сатанів”. Потерпілий, керуючи службовим телескопічним навантажувачем «Manitou», не впорався з керуванням, допустив виїзд за межі дороги й перекинувся. 

Кермувальника госпіталізували. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. 

Триває перевірка.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *