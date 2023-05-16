Офіс Омбудсмена визнав Тернопільський апеляційний суд прикладом дотримання прав людини
Співробітниками Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму разом із представниками громадської організації «Україна без тортур» за підтримки міжнародного фонду «Відродження» продовжується здійснення відвідувань до місць несвободи.
З метою реалізації функцій національного превентивного механізму з 8 по 12 травня здійснено 21 відвідування місць несвободи різної підвідомчості та форми власності у Тернопільській та Хмельницькій областях.
Група національного превентивного механізму відвідала місця несвободи, в яких чітко дотримані права людини та громадянина. Проте в більшості установах виявлені порушення прав людини, зокрема щодо:
- захисту від катування;
- гідних умов тримання;
- охорону здоров’я та медичне забезпечення та інші.
- Окрім цього, встановлено чисельні порушення правил пожежної безпеки.
Позитивним прикладом додержання прав людини є Тернопільський апеляційний суд, в якому забезпечені усі умови для маломобільних груп населення, приміщення суду облаштовані згідно з вимогами чинного законодавства, наявне укриття на випадок повітряної тривоги, інформаційні стенди відповідають встановленим нормам.
За результатами проведених відвідувань будуть підготовлені відповідні акти реагування та направлені до компетентних органів.
Нагадуємо, що у разі порушення прав людини і громадянина можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua ;
на гарячу лінію: 0800501720;
за тел. 044-299-74-08.