На Тернопільщині переселенці можуть звертатися до будь-якого сімейного лікаря

Переселенці, які проживають на Тернопільщині, можуть звернутися за медичними послугами у будь-якого сімейного лікаря. Про це під час брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його словами, уже перестали діяти декларації з сімейними лікарями, підписані жителями областей, де тривають бойові дії.

“Люди, які прихистили вдома переселенців, можуть отримати компенсацію на оплату комунальних послуг у розмірі 450 гривень. Для цього треба зареєструватися у додатку “Прихисток” і подати документи з початку звітного місяця. Також по 6 тисяч гривень будуть виплачувати підприємцям, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб”, – каже Володимир Труш.

Голова обласної військової адміністрації розповів, що представники 85 підприємств з областей, де тривають бойові дії, подали заявки на розміщення цих підприємств на території Тернопільщини. Чотири підприємства уже працюють, туди взяли на роботу працівників і почали виробництво. Ще 37 підприємств приймають рішення щодо переїзду в Тернопільську область, для них уже визначили ділянки розміщення, скоро ці виробництва запрацюють.

Володимир Труш каже, заробітні плати і пенсії в області виплачуватимуть вчасно.

За його словами, що від початку повномасштабної війни, на Тернопільщині вилучили 150 автомобілів у нетверезих водіїв. Їх передали у користування військовим ЗСУ.

З Тернополя відправили чергову гуманітарну допомогу військовим та жителям міст, де ідуть бойові дії. Про це розповів голова Тернопільської громади Сергій Надал. Він каже, з обласного центру в регіони, де тривають обстріли, виїхали уже сотні тонн допомоги.

“Більше 6 тисяч переселенців у Тернополі уже скористалися допомогою у гуманітарних штабах. Усі, хто приходять до управління соцзахисту і реєструються, як переселенці – отримують набори необхідних речей. Міська рада розробила посібник з інформацією про те, як захистити себе в умовах хімічної атаки або радіаційної небезпеки. Ці посібники будуть роздані у кожну скриньку тернополянина, робота над цим триває”, – каже Сергій Надал.

Також голова Тернопільської громади нагадав місцевим жителям і переселенцям, які перебувають у місті, що триває реєстрація дітей на навчання у перші класи.

Начальник Нацполіції області Олександр Богомол розповів, що посилили відповідальність за завищення цін на послуги і товари, якими користуються переселенці.

“Тепер використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку або власного збагачення, це якщо від 120 тисяч гривень збитків, – каратиметься позбавленням волі на термін від 3 до 7 років. Тому зараз поліція активно перевіряє цільове використання гуманітарної допомоги. Усіх волонтерів прошу до цього віднестися з розумінням. У нас уже був випадок, коли шахрай отримав 270 тисяч доларів, за які мав за кордоном закупити захисну амуніцію для військових, але цього не робив. Ми затримали його в Почаєві, проводимо розслідування”, – каже Олександр Богмол.

Суспільне