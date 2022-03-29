Доходи за минулий рік задекларували 1460 жителів Тернопілля

На початок березня цього року 1460 жителів Тернопільщини подали податкові декларації про отримані торік доходи. При цьому 781 особа зобов’язана була задекларувати свої доходи, а 679 – виявили бажання скористатись правом на податкову знижку. Вони задекларували 69,7 млн грн доходів.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 4,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 800 тис. грн військового збору.

Варто зауважити, що цьогоріч на 19 збільшилась кількість декларацій від осіб, які отримували іноземні доходи. Так, минулого року було 154 таких декларанти, а у 2022 році – 173. Вони заявили про отримання 9,9 млн грн доходу.

Про отриманий торік спадок та дарування на суму 34 млн грн повідомили вже 247 наших краян. Продаж нерухомості та рухомого майна збагатив 115 жителів області. Їхній зиск склав 9,5 млн гривень. Доходи, отримані від здачі майна у найм, задекларували 49 осіб на суму 3 млн гривень. Незалежна професійна діяльність принесла 2,5 млн грн доходу 28 декларантам. Ще троє наших краян задекларували 400 тис. грн інвестиційних прибутків.

Найбільше податку на доходи фізичних осіб нараховано до сплати тим, хто отримував іноземні доходи, – 1,8 млн гривень. Трохи менше – декларантам, які отримали спадок і дарунки, а це 1,7 млн грн податку. Особи, які здійснювали незалежну професійну діяльність, та ті, хто продавав майно, сплатять відповідно 500 тис. грн та 300 тис. грн податку на доходи фізичних осіб.

Доходи в розмірі понад мільйон гривень задекларували двоє жителів Тернопільщини. Вони заявили про отримання 3,7 млн грн доходу. Основними джерелами доходу стали заробітна плата та продаж об’єктів рухомого та/або нерухомого майна.

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області





