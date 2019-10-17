На Тернопільщині перевернувся трактор з людьми

На Лановеччині у дорожньо-транспортну пригоду потрапив трактор з причепом. Аварія трапилася у четвер, 17 жовтня, близько 11:00 в полі неподалік села Москалівка.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, на момент нещастя на транспортному засобі, окрім водія, було ще двоє пасажирів. Вони рухалися польовою дорогою. Виїжджаючи під гору, розповідає водій, в тракторі випадково вибило передачу і він почав котитися назад.

Впоратися з сільськогосподарською технікою чоловік не зміг і транспорт перекинувся разом з людьми. Усіх трьох бригада швидкої доправила до лікарні. У потерпілих ушкодження різної складності – забої, а також відкриті та закриті переломи ніг.

Даний факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 286 частина 1 ККУ. Триває слідство та встановлюється причина автопригоди, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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