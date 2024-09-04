На Тернопільщині підліток добряче побив старшого за себе

До співробітників відділення поліції №2 м. Зборів надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них із травмою голови було доправлено 18-річного жителя одного з сіл Залозецької громади. Медики кваліфікували отримані ним тілесні ушкодження як середньої тяжкості.

Поліцейські з’ясували, що потерпілого побив його 16-річний знайомий. За попередніми даними, між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички молодший хлопець вдарив старшого кулаком в обличчя, внаслідок чого той впав і вдарився головою.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 3 років позбавлення волі.

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри. Триває досудове розслідування.