Героїчно загинув молодий захисник Валентин Кравчук з Тернопільщини

Трагічна новина сьогодні сколихнула Тернопільщину, повідомляє Підволочиська селищна рада. Героїчно загинув молодий юнак, житель селища Підволочиськ, старший солдат 68-мої окремої єгерської бригади ЗСУ – КРАВЧУК Валентин Миколайович (2000 р.н).

Герой загинув на Донеччині 03 вересня 2024 року виконуючи бойове завдання із захисту Батьківщини.

Всією громадою щиро співчуваємо рідним захисника. Сил та витримки Вам пережити цю гірку втрату.

🇺🇦Вічна та світла пам’ять Герою!