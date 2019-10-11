На Тернопільщині підняли всю поліцію – шукають злочинців на автомобілі Audi

Оперативний план “Сирена” введено на території Тернопільської області. По тривозі підняли весь особовий склад поліції. Оперативники встановлюють місце перебування підозрюваних у пограбуванні. Останні пересуваються на автомобілі Audi.

Одинадцятого жовтня о 3:46 в чергову частину Гусятинського відділення поліції надійшло повідомлення про злочин у місті Хоростків.

Власниця ювелірної крамниці повідомила, що о 3:19 троє невідомих чоловіків у масках, погрожуючи охоронцю фірми вбивством, вирвали тросом за допомогою автомобіля грати з металопластикового вікна та викрали цінні речі. Винести сейф з коштовностями злодіям не вдалося.

З місця події підозрювані поїхали в бік села Сухостав Гусятинського району, Тернопільської області.

Прикмети зловмисників: одягнені в темний одяг, пересуваються на автомобілі марки Audi,

частковий номерний знак ВО 86**, срібного кольору.

Працівники поліції звертаються до мешканців міста та області, якщо ви помітили схожий автомобіль, повідомляйте за телефонами (0352) 27-12-28, 0677047884, 0676547619. Анонімність гарантується.