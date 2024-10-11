На Тернопільщині підрядників змушують усувати недоліки на державних автошляхах

На державній дорозі Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль в селі Струсів напередодні завершила працювати дорожня техніка. Підрядна організація Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області ліквідувала наслідки розмиву земляного полотна мосту через річку Серет. Роботи вона виконувала за власні кошти. Це передбачають гарантійні зобов’язання, які підрядна організація взяла на себе після проведення капітального ремонту штучної споруди.

Зокрема, щоб запобігти повторенню розмиву, влаштували 4 додаткові водоприймальні колодязі ліворуч та праворуч мосту, відновили насип з використанням геотекстилю, укріпили укоси земляного полотна об’ємною георешіткою.

Цей випадок – нормальна практика дотримання умов укладеного на виконання робіт договору. Підрядні організації Служби відновлення, які здійснюють будь-який капітальний ремонт, поточний середній ремонт, реконструкцію чи будівництво, беруть на себе гарантійні зобов’язання після завершення робіт.

До прикладу, торік дорожники відремонтували цегляну кладку люків каналізаційних колодязів та відновили асфальтобетонне покриття на ділянці дороги М-30 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка. Роботи провели на ділянці дороги у межах міста Бережани, що була відремонтована у 2018 році. Так само підрядник працював за власний кошт в рамках гарантійних зобов’язань.