На Тернопільщині планують  створити Центр професійної досконалості

На базі Чортківського вищого професійного училища планують створити Центр професійної досконалості. Про це повідомила начальник управління освіти і науки Тернопільської ОДА Ольга Хома.

«Для нас є дуже важливим розвиток профтехосвіти. Тому наша область підготувала три проекти для участі в Всеукраїнському конкурсі щодо створення Центрів професійної досконалості. Конкурс проходив за підтримки Європейського інвестиційного банку та Міністерства освіти і науки. І один проект від нашої області пройшов відбір. Відтак на базі Чортківського вищого професійного училища буде створено Центр професійної досконалості. Створення Центру дає можливість прогнозувати потреби ринку праці, готувати фахівців, які здатні навчати професіям, розширити навчання різних вікових груп, здійснювати підвищення кваліфікації,перекваліфікацію кадрів, здобувати нові професії», – зазначила Ольга Хома.



Ініціатива фінансується Євросоюзом, його вартість становить 58 млн євро, а вартість одного центру – близько 5 млн євро.