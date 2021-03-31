Тернопільщина – лідер за кількістю діючих сільськогосподарських кооперативів

Тернопільщина є лідером за кількістю діючих сільськогосподарських кооперативів. Станом на 1 січня 2021 року їх в області налічується 102.

– За кількістю створених кооперативів область показує другий результат в державі. Щодо діючих, які здійснюють виробничу діяльність і надають послуги своїм засновникам, – перший результат. За попередній рік надано послуг на суму понад 8 млн. грн. В поточному році з обласного бюджету передбачено фінансову підтримку – 1 млн. грн. Плануємо відшкодовувати, згідно з порядком, 80% вартості придбаної техніки та обладнання, – повідомив директор департаменту агропромислового розвитку ТОДА Володимир Стахів.

Першочергово надаватимуть допомогу воїнам АТО та новоствореним кооперативам.

– Учасники АТО отримали ділянки по 2 га. Вони об’єднуються і потребують допомоги з обладнанням, щоб надалі працювати на своїй землі, – зазначив Володимир Стахів.