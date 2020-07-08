На Тернопільщині померла одна з двох жінок, які спробували покінчити із життям

Минулої доби, 7 липня, двоє жительок Тернопільської області вирішили самостійно покінчити із власним життям. Щоправда для цього вибрали різні методи. Так, 43-річна жителька с. Башківці Шумського району, наковталась таблеток, але її, на щастя, встигли врятувати родичі. Потерпілу госпіталізували до Кременецької районної лікарні.

А ось, 48-річна жителька м. Кременець скоїла суїцид шляхом повішання на горищі власного будинку. На жаль, врятувати жінку не вдалось