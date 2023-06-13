На Тернопільщині посадовці привласнили чуже майно на 9 млн грн

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 2 посадовців агропідприємств та 2 пособників у заволодінні чужим майном, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та його легалізації (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, обвинувачені, діючи у змові, у листопаді 2019 року незаконно заволоділи майном аграрного товариства на Тернопільщині –1432 т соєвих бобів, нібито для зберігання їх на складі. Знаючи, що ця соя є власністю іншого товариства, у грудні 2019 року зловмисники незаконно експортували її, переправивши залізницею та автотранспортом до Білорусі для продажу.

Збитки, завдані їх незаконними діями, становлять 9 млн грн.

Обвинуваченим обрано запобіжні заходи у вигляді застави – понад 1 млн грн кожному.

Накладено арешт на їх майно на понад 4 млн грн.

Завершено досудове розслідування, що здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.