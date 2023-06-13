16:30 | 13.06.2023
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Новини Тернополя 

Тернопільські патрульні виявили автомобіль, який перебував у розшуку ДВС

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Патрулюючи на вулиці Митрополита Шептицького, за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль BMW.

Під час спілкування з водієм та перевірки документів згідно з базами даних, поліцейські з’ясували, що водій заборгував державній виконавчій службі 84 000 тисячі гривень, а тому його транспортний засіб оголошено в розшук.

Патрульні склали на водія відповідні адмінматеріали, повідомили про подію працівників державної виконавчої служби та евакуювали автомобіль на арештмайданчик.

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