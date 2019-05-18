Регіони 

На Тернопільщині постраждали три сім’ї: у будинку вибухнула блискавка

Redaktor 0 View Прокоментуй!

Сьогодні близько 17.20  Чортківському районі в селі Джурин кульова блискавка залетіла в будинок через систему вентиляції та вибухнула. Внаслідок вибуху значних пошкоджень зазнала підвісна стеля, вона обвалилася. Від чого постраждали три сім’ї: батько з однорічною дитиною, дві сестрички 2012 та 2009 р.н, брат з сестрою – 2010 та 2005 р.н відповідно.

Усіх потерпілих доставлено в приймальне відділення Чортківської лікарні  з попереднім діагнозом «Оглушення легкої степені».

 

 

загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *