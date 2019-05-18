На Тернопільщині постраждали три сім’ї: у будинку вибухнула блискавка

Сьогодні близько 17.20 Чортківському районі в селі Джурин кульова блискавка залетіла в будинок через систему вентиляції та вибухнула. Внаслідок вибуху значних пошкоджень зазнала підвісна стеля, вона обвалилася. Від чого постраждали три сім’ї: батько з однорічною дитиною, дві сестрички 2012 та 2009 р.н, брат з сестрою – 2010 та 2005 р.н відповідно.

Усіх потерпілих доставлено в приймальне відділення Чортківської лікарні з попереднім діагнозом «Оглушення легкої степені».

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