Тернопільські дівчата – четверті на чемпіонаті України з футболу

З 13 по 17 травня у м. Калуш Івано-Франківської області проходив чемпіонат України з футболу серед дівочих команд до 14 років. У ньому взяли участь юні тернополянки, які у суперечці з 26-ма командами зуміли вибороти на цих престижних змаганнях четверте місце.

Спершу команди змагалися на попередньому етапі, де збірна Тернопільської області здобула перше місце в свій групі, перемігши «Легенду» із Запоріжжя – 18:0 та львівські «Карпати» – 4:3.

Переможці груп продовжили боротьбу за 1-9 місця. На цій стадії знову було сформовано групи по три команди в кожній. Спершу тернополянки за важких погодних умов (дощ і в’язке від значних опадів футбольне поле) поступилися з мінімальним рахунком команді «Юність» (Чернігів) – 0:1, а згодом перемогли збірну Закарпатської області – 2:0.

Зайнявши на другому етапі друге місце в своїй групі тернополянки грати у втішному турнірі за 4-6 місця. Тут нашим землячкам не було рівних, котрі по черзі перемогли збірні Сумщини – 4:0 та Вінничини – 1:0.

Отож, з четвертим місцем юні тернополянки повертаюся додому, хоча футбольні фахівці високо оцінили гру наших землячок і говорили, що за сприятливих обставин збірна Тернопільської області в складі дев’яти представниць Тернополя і трьох – з Бережан, могла навіть виступити у фіналі чемпіонату України.

Тренерами наших дівчат у Калуші були Володимир Петрович Дуда (Бережани) та Михайло Васильович Скиба (Кременець).

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