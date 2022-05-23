 На Тернопільщині потрібні трактористи

На 20.05.2022 роботодавці Тернопільщини мають 12 вакансій трактористів.

Трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва шукають с/г товариства та фермерські господарства Чортківщини та Лановеччини. Трактористи для вирощування зернових потрібні на Козівщині, Підволочищині, Борщівщині, Шумщині, Теребовлянщині, Чортківщині, а також у сферу будівництва – на Збаражчині.

Зарплата – до 20 тис. грн, середня – 9300 грн.

Якщо у Вас немає відповідної кваліфікації, за спрямуванням служби зайнятості професію тракториста-машиніста с/г виробництва можна здобути у Чортківському ВПУ, Зборівському фаховому коледжі Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Борщівському агротехнічному фаховому коледжі; Львівському, Рівненському, Харківському, Херсонському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Деякі категорії громадян можуть безкоштовно отримати ваучер на перепідготовку та підвищення кваліфікації за професіями тракторист та тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.

Шановні роботодавці! Якщо Вам потрібні працівники, вакансії можна подати через чат-бот @DCZWorkNowBbot.

Шановні шукачі роботи! Заповнити анкету можна за посиланням:

https://docs.google.com/forms/ d/12c4BSF0DPhGMTLFdRN_- yZDAmhkycGj4o069vvUx8yk/edit

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості Тернопільщини.