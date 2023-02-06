На Тернопільщині прокуратура повернула громаді землі вартістю 246 млн грн

Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури забезпечили виконання рішення суду про розірвання договору оренди з товариством з обмеженою відповідальністю «Солар Спрінгпіс-2» та повернули громаді земельні ділянки площею 13 га вартістю 246 млн грн.

Прокурори встановили, що орендар не виконував договірні зобов’язання й систематично не сплачував орендної плати за використання земельних ділянок у Підволочиській ОТГ для будівництва об’єктів енергогенеруючих підприємств.