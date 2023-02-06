18:04 | 6.02.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині прокуратура повернула громаді землі вартістю 246 млн грн

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури забезпечили виконання рішення суду про розірвання договору оренди з товариством з обмеженою відповідальністю «Солар Спрінгпіс-2» та повернули громаді земельні ділянки площею 13 га вартістю 246 млн грн.

Прокурори встановили, що орендар не виконував договірні зобов’язання й систематично не сплачував орендної плати за використання земельних ділянок у Підволочиській ОТГ для будівництва об’єктів енергогенеруючих підприємств.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *