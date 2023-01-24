22:31 | 24.01.2023
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На Тернопільщині прокуратура повертає громаді безхазяйне майно вартістю понад 120 млн грн

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Прокурори Кременецької окружної прокуратури звернулися до суду із позовами в інтересах держави в особі Борсуківської територіальної громади про передачу безхазяйної нерухомої речі – гідротехнічних споруд площею 14 200 кв. м і 11 100 кв. м вартістю понад 120 млн грн у комунальну власність.

Оскільки гідроспоруди впродовж тривалого часу не мали власника, прокурори подали позови до суду.

Лановецьким районним судом Тернопільської області відкриті провадження у справах.

 

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