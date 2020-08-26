На Тернопільщині проведуть вакцинацію диких тварин

З метою профілактики сказу та зменшення захворюваності серед диких тварин (вовки, лисиці та єнотовидні собаки) з 1 вересня цього року в Тернопільській області розпочнуть профілактичну пероральну вакцинацію.

Вакцина, яка захована у спеціальну приманку, потрапляє в організм тварини при поїданні, в дикій фауні. Приманка має вигляд брикетів коричневого кольору розміром з сірникову коробку! Вакцино утримуючі приманки розкидатимуть з літака, на якому встановлено спеціальне обладнання, по території області, за винятком населених пунктів, водойм та режимних об’єктів.

Звертаємось до жителів краю, не брати ці приманки до рук, не зачіпати взуттям та ні в якому разі не забирати додому. Просимо провести роз’яснювальну бесіду з дітьми та наголосити на їх небезпеці!

Кампанія з пероральної вакцинації диких тварин проводитиметься під контролем спеціалістів Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

ДОВІДКА. Сказ – одна із найнебезпечніших інфекційних хвороб, якою хворіють не тільки всі види теплокровних тварин, а й люди. Ураження вірусом сказу проходить при контакті з хворою твариною, при укусах та ослиненні хворою твариною. Хворі тварини гинуть, помирають люди, якщо завчасно не надана антирабічна допомога.

У разі випадкової зустрічі з агресивною твариною, яка раптово нападає і кусає людину, необхідно терміново звернутися до медичних працівників за допомогою та консультацією.