На Тернопільщині розпочали ремонтувати ще один міст: як об’їхати?

Днями розпочали поточний середній ремонт мосту поблизу села Плотича Козівської громади.

Через особливості робіт рух для усіх видів транспорту через міст закрито. Підрядна організація «Onur construction international » влаштувала поруч тимчасову об’їзну дорогу.

Водіїв просять звертати увагу на нові дорожні знаки та неухильно дотримуватися їхніх вказівок. Для уникнення затримок у дорозі, радимо виїхати заздалегідь або спланувати альтернативний маршрут.