12:31 | 29.06.2021
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На Тернопільщині розпочали ремонтувати ще один міст: як об’їхати?

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Днями розпочали поточний середній ремонт мосту поблизу села Плотича Козівської громади.

Через особливості робіт рух для усіх видів транспорту через міст закрито. Підрядна організація «Onur construction international » влаштувала поруч тимчасову об’їзну дорогу.

Водіїв просять звертати увагу на нові дорожні знаки та неухильно дотримуватися їхніх вказівок. Для уникнення затримок у дорозі, радимо виїхати заздалегідь або спланувати альтернативний маршрут.

 

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