Актор з Тернополя отримав почесне звання “Заслужений артист України”

Колектив Тернопільського драмтеатру поповнився заслуженим артистом.

З нагоди Дня Конституції Президент відзначив державними нагородами відомих українських діячів за особистий внесок у державне будівництво, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю.

Серед них – актор драми Тернопільського драматичного театру Сергій Бачик. Йому присвоїли почесне звання “Заслужений артист України”.

Про це йдеться в Указі Президенти №274/2021.

Крім того, відзнаку отримала тернополянка Ольга Ярмоленко. Їй присвоїли звання “Заслужений лікар України”.