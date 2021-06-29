Актор з Тернополя отримав почесне звання “Заслужений артист України”
Колектив Тернопільського драмтеатру поповнився заслуженим артистом.
З нагоди Дня Конституції Президент відзначив державними нагородами відомих українських діячів за особистий внесок у державне будівництво, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю.
Серед них – актор драми Тернопільського драматичного театру Сергій Бачик. Йому присвоїли почесне звання “Заслужений артист України”.
Про це йдеться в Указі Президенти №274/2021.
Крім того, відзнаку отримала тернополянка Ольга Ярмоленко. Їй присвоїли звання “Заслужений лікар України”.