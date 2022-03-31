На Тернопільщині розпочато пошиття бронежилетів

У Борщівській громаді розпочато пошиття бронежилетів для потреб Збройних Сил України. Про це повідомляють у міській раді.

Перших сім бронежилетів уже відправлено в райони бойових дій.

Вартість пошиття одного бронежилета – 300 грн.

Вартість пластин – 250 грн.

Усі витрати на пошиття та виготовлення пластин за рахунок коштів ГО «Самооборона Борщівщини».

Дякуємо:

за підготовку захисних елементів Олегу Кащуку, Олегу Дозірціву.

за пошиття – Мирославі Галяс.

за доставку тканини і фурнітури – Андрію Панчуку.

Міською радою замовлено велику партію тканини і фурнітури, яка буде надана нашими містами – партнерами містом Бохня та Гродкув.

До кінця тижня планується виготовити близько 20 бронежилетів. Всього плануємо виготовити близько 200 бронежилетів. Має велику потребу у виготовлені захисних елементів.

Просимо усіх хто має змогу допомогти з виготовленням захисних елементів комунікувати з контактною особою Олегом Кащуком 097 273 03 15 .

А також просимо зголоситися тим хто вміє шити та долучитися до пошиття бронежилетів комунікувати з контактною особою – Мирославою Галяс 098 703 64 19.

Усі бронежилети будуть відправлені в райони бойових дій.