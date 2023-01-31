На Тернопільщині розпочався обмін старих лампочок на енергозберігаючі.

Проєкт стартував із обласного центру. Відтак, у відділеннях Укрпошта Тернополя можна замінити 5 старих ламп розжарювання на 5 енергоефективних LED-лампочок.

📍У Тернополі лампочки вже є у 22-х відділеннях «Укрпошти». На наступному етапі проєкт буде розповсюджуватись на райцентри. А вже до кінця лютого лампи з’являться у селах.

За ініціативи Президента України Володимира Зеленського, Уряд запустив цю програму, щоб знизити навантаження на енергетичну систему країни та скоротити дефіцит електроенергії для користувачів.

🔸Узяти участь у програмі можуть усі повнолітні громадяни України. Проєкт дозволяє обміняти до 5 ламп. Є два способи, як це зробити: або залишити заявку в «Дії», або одразу прийти у відділення «Укрпошти».