Шахраї намагалися видурити у жительки Тернопільського району 2 500 американських доларів за начебто визволення її брата з колонії рф

Жінка на шантаж зловмисників не повелася – із заявою звернулася до співробітників поліції. Нажитися на горі родин, котрі розшукують зниклих на війні родичів, намагаються шахраї. Тернопільська поліція розслідує уже декілька подібних фактів і звертається до громадян бути вкрай обережними та критично ставитися до «пропозицій» незнайомців, котрі за гроші обіцяють повернути ваших рідних.

Жителька одного з сіл Тернопільського району тривалий час очікує звістки про брата, який служив у Збройних силах України і числиться безвісти зниклим з початку січня цього року. Зі слів жінки, з прихованого номера їй зателефонував невідомий, назвався начальником колонії в ростовській області і пообіцяв за дві з половиною тисячі американських доларів забезпечити повернення брата в Україну. Жінка не повелася на аферу зловмисника.

Працівники поліції та військові нагадують, що пошуком військовополонених чи зниклих безвісти займаються державні органи. Грошей ніхто ні за що не вимагає! Якщо ваш родич зник на війні – потрібно написати заяву до поліції та контактувати лише з правоохоронцями, щоб не бути ошуканим шахраями.