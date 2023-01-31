Незаконну порубку дерев виявили бучацькі поліцейські
Правопорушника на місці події виявив дільничний Бучацького відділення поліції. Незаконну зрізану деревину поліцейські вилучили.
Під час обстеження території обслуговування дільничний офіцер поліції побачив чоловіка, який рубав дерева у лісі неподалік села Космирин. Дозвільних документів на порубку у нього не виявилося.
Правопорушник – 37-річний житель Золотопотіцької громади. Працівники поліції встановлюють суму завданих збитків.
За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.