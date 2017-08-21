На Тернопільщині рятувальники намагаються ліквідувати пожежу на сміттєзвалищі (фото)

19 серпня о 16:05 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про те, що горить сміттєзвалище у місті Борщів, – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

На місце виклику направили черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. По прибуттю встановили, що площа загорання — близько 1 га.

Для оперативної ліквідації події та недопущення розповсюдження вогню було залучено додаткову техніку для підвезення води.

Всього на місці події працювало 7 одиниць техніки. Станом на 19:40 пожежу вдалося зупинити. Тривають роботи по ліквідації загорання.