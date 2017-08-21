Аграрії Тернопілля можуть зіткнутися з новими проблемами

Несподівано, а головне – без попередження, Міністерство юстиції України 10 липня скасувало акредитацію Державного підприємства земельного ка­дастру. Підтвердженням цього є наказ згаданого відомства №2169/5.

Про це йдеться в коментарі керівника апарату Аграрної партії України на Тернопільщині Володимира Мужевича газеті «Сільський господар плюс».

«Судячи з усього, 33 регіональні представництва ДЗК позбавили доступу до реєстру та вчинення реєстраційних дій з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців та громадських організацій.

За його словами, «на замку» вже місяць і Терно­пільське представництво ДЗК, яке знаходиться в обласному центрі по вулиці Танцорова.

«На сьогодні сам наказ ще не опубліковано, але до дій Мін’юсту через ситу­ацію з ДЗК виникає чимало запитань. Якщо це елемент боротьби з корупці­єю, зловживанням чиновництва у царині реєстрації прав на майно, усунення технічних неполадок, то одна справа, інша – щоб не трапилось так, коли під цією маркою хтось має намір чинити беззаконня», – вважає правник Мужевич.

До слова, вже півтора місяця у Тернопільській РДА відмовляють у послугах державної реєстрації юридичних осіб, через звільнення державного реєстратора, який відповідає за цей напрямок роботи.