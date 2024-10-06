Тернопільщина втратила захисника Віктора Грицюка

В м.Одеса, в лікарні, від важких поранень помер Грицюк Віктор Миколайович, 1974 року народження, житель села Тилявка. Повідомляє шумський міський голова Вадим Боярський.

Мужній Воїн Віктор став до лав Збройних Сил України ще у 2016 році. З того часу пройшов не одне пекло війни, був неодноразово поранений, лікувався і повертався до своїх побратимів. Вірний присязі він мужньо і хоробро боровся проти ненависного ворога.

Віктор був доброзичливою людиною і люблячим батьком. Завжди готовий допомогти та відстояти правду.

Схиляємо голови в глибокій шані та висловлюємо щирі слова співчуття рідним та знайомим померлого.

Вічна пам’ять померлому Герою!…