14:59 | 17.01.2020
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На Тернопільщині шукають працівника на керівну посаду

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робота, ТернопільЧортківська міська рада оголосила конкурс на заміщення вакантної посади:

– начальника відділу з благоустрою та закупівель управління комунального господарства міської ради.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА НА ПОСАДУ:
– громадянство України;
– володіння державною мовою;
– освіта вища, відповідного професійного спрямування;
– стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3-ох років.

Документи приймаються до 17 лютого 2020 року.
Для отримання більш детальної інформації звертайтесь до сектору з кадрових питань апарату міської ради: вул.Тараса Шевченка, 21, кабінет №4 та за телефоном (03552) 3-91-19.

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