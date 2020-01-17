«Впровадження телемедицини сьогодні суттєво підвищує можливість надання меддопомоги в будь-якому селі чи селищі, адже часто відстань є критичним фактором», – Віктор Овчарук

На цьому очільник найвищого представницького органу краю наголосив 15 січня під час вручення понад 150 комплектів обладнання для телемедицини представникам центрів первинної медико-санітарної допомоги Тернопільської області.

– Коли кілька років тому постало питання зміни медичної системи в Україні, одразу було зрозуміло, що нічого не вдасться зробити без сучасних технологій — таких як електронна система охорони здоров’я та телемедицина. І в Україні ще 2017 року розпочалося активне впровадження цих змін. Особливо у питанні реформування сільської медицини, що дозволяє впроваджувати якісну первинну допомогу, в першу чергу завдяки і телемедицині. Тернопільщина долучається до впровадження у галузі охорони здоров’я найновіших інформаційних технологій, що надасть можливість упорядкувати процеси надання медичних послуг, поліпшити якість та знизити вартість медичної допомоги, а також покращити управління інформацією у галузі охорони здоров’я, – додав Віктор Овчарук.

Нагадаємо, що протягом минулого року впровадження засобів телемедицини розпочав Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської обласної ради. З цією метою в центрі було встановлене спеціальне телеметричне обладнання UNET для прийому та аналізу ЕКГ. Сучасні електрокардіографи для ФАПів були придбані як за кошти обласної ради, так і самих громад. З допомогою такого обладнання можна здійснити якісну реєстрацію електрокардіограми, її передачу для аналізу і віддаленої консультації спеціаліста, незалежно від місця знаходження пацієнта і медичного працівника.

– Важливим для надання якісної медичної послуги є і забезпечення доступу лікарів до медичної інформаційної бази, відстеження історії хвороби і процесу лікування хворого, отримання дистанційно досвіду кваліфікованих фахівців. Відтак виникає необхідність організації обласного сервера телемедицини, який дозволяє отримати дистанційний доступ до високоспеціалізованої консультативної медичної допомоги незалежно від місця знаходження пацієнта та лікаря. 154 заклади первинної медико-санітарної допомоги будуть забезпечені обласним сервером для надання телемедичних послуг. Понад 16 мільйонів гривень витрачено на ці потреби. Ще 1 млн. 600 тис. грн виділено із місцевих бюджетів, – зазначив голова обласної ради.