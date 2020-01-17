Як виглядає нова електричка “Львів—Тернопіль” (Фото)

Як виглядає електропотяг після капітально-відновлювального ремонту із подовженням терміну експлуатації.

❓Що нового у такому електропотягу? Майже все🚉 Вагони пофарбовані, замінені віконні блоки, замість дерев’яних у вагонах тепер пластмасові сидіння з м’якими елементами, оновлені туалети та багато чого іншого.

❗️На фото новий електропотяг, що курсуватиме на напрямках Львів-Тернопіль та Львів-Здолбунів. Загалом ремонт коштував приблизно 50 млн грн.

❗️Загалом у 2019 році Укрзалізниця капітально відремонтувала 8 електропоїздів і вклала понад 450 млн грн у приміські перевезення.

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