На Тернопільщині скажений кіт покусав двох жінок

Подія трапилась ще 26 листопада, коли кіт вкусив 36-річну жительку с. Гущанка Підволочиського району. Потерпіла, відразу ж, звернулась до Підволочиської районної державної лікарні Ветеринарної медицини, де її була надана перша медична допомога.

Після скоєного кіт втік та, в той же день, об’явився в сусідньому селі Лозівка, де прибився двору 57-річної місцевої жительки. Ще до кінця доби господиня поплатилась за свою доброту, отримавши подряпини від приблудного кота. Жінка викликала на обійстя спеціалістів Підволочиської районної державної лікарні Ветеринарної медицини, які провели дезінфекцію приміщень та закрили кота у відокремленій господарській будівлі.

Через два дні кіт помер. Прибулі на місце ветеринари провели дезінфекцію і взяли труп кота на вірусологічне дослідження. 2 грудня Тернопільською регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відібраного зразку, встановлено, що у кота був сказ.

Сьогодні, 4 грудня, заплановано засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Підволочиській РДА.