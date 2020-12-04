У Чорткові біля Домініканського костелу змінять схему дорожнього руху

Задля збереження однієї з головних архітектурних пам’яток нашого міста – Домініканського костелу – у Чорткові тимчасово змінять схему дорожнього руху по вул. Ст. Бандери. Нова схема вже на погодженні у поліції, після чого її затверджуватимуть на найближчому засіданні виконавчого комітету.

Що зміниться?

Буде дозволено двосторонній рух по вул. Ст. Бандери попри «ОщадБанк», натомість заборонено рух автотранспорту біля входу в костел – у напрямку вул. Шевченка, як зображено на схемі.

Відповідно вздовж «ОщадБанку» буде заборонена зупинка і стоянка автомобілів, а також встановлено обмеження швидкості – 40 км/год.

Окрім того, по вул. Ст. Бандери на даному відрізку дороги буде заборонено рух великогабаритного транспорту.

Чому змінюють схему руху?

На жаль, нещодавно на стінах та підлозі Домініканського костелу почали з’являтись тріщини. Саме тому доктор геолого-мінералогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в області науки і техніки Едуард Кузьменко дослідив стан костелу та провів інженерно-геологічну оцінку умов території навколо історичної пам’ятки.

Згідно зі звітом професора, серед причин деформації костелу: зсувні процеси, просідання, а головне – наявність інтенсивного руху транспорту по вул. Ст. Бандери. Відповідно спеціаліст запропонував ряд заходів, котрі покликані зберегти костел, серед яких припинення руху транспорту на цій ділянці та перетворення вулиці на пішохідну зону.

Тож відповідно до доручення міського голови Володимира Шматька, управління комунального господарства розробило нову тимчасову схему організації дорожнього руху, котра зменшила би потік транспорту на цій ділянці дороги.

Що робитимуть задля збереження костелу далі?

Зміна схеми організації дорожнього руху – це лише перший крок задля збереження однієї з головних архітектурних пам’яток та туристичних цікавинок Чорткова.

У міській раді усвідомлюють всю серйозність та відповідальність ситуації, тож розроблятимуть цілий комплекс заходів, покликаний зберегти від подальшої руйнації костел. Серед важливих робіт – обстеження водоканалізаційної мережі по вул. Ст.Бандери, Шевченка та Мельника; облаштування дренажу підземних вод зверху вниз в ґрунтах дворику костелу; можливе будівництво протифільтраційної стіни вище костелу тощо.