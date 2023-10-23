На Тернопільщині сталася страшна ДТП за участі комбайна: є загиблі

У моторошній аварії на Тернопільщині травмовано трьох жителів Івано-Франківської області, один з них смертельно

Дорожньо-транспортна пригода сталась ввечері 22 жовтня в с. Нагірянка Чортківського району. Орієнтовно о 19.30 годин перед залізничним переїздом відбулось зіткнення легкового автомобіля «ЗАЗ Sens» та комбайна «Claas Lexion 600».

Внаслідок аварії легківка була майже вщент зім’ята. На жаль, водій автомобіля, 60-річний житель с. Рашків Івано-Франківської області, загинув на місці ДТП. Ще двоє його односельчан, які на момент аварії перебували в салоні «ЗАЗ Sens», отримали травми різного ступеня важкості та були госпіталізовані в Чортківську лікарню

На момент слідчих дій рух по автодорозі М-19 було перекрито, а об’їзд організовано через м. Борщів.

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