На Тернопільщині стались дві ДТП за участю мотоциклів

Протягом минулої доби на дорогах Тернопільської області сталось дві дорожньо-транспортних пригоди, схожі за сценарієм, в яких приймали участь легковий автомобіль та мотоцикл. Обидві ДТП відбулись в Чортківському районі.

Спершу, орієнтовно о 17.00 годин, не розминулись автомобіль «Mercedes-Bens Viano» та мотоцикл «Lifan». Водії цих транспортних засобів не поділили дорогу в с. Горошова Мельниця-Подільської територіальної громади.

Буквально через годину в м. Чортків зіткнулись автомобіль «Renault Logan» та мотоцикл « Geon Stinger 250», що проїжджали по вул. Володимира Великого .

В обох ДТП потерпілими стали мотоциклісти, які отримали травми середнього ступеня важкості та були госпіталізовані в лікарняні заклади за місцем події. Якщо в першому випадку 35-річний чоловік опинився в Борщівській лікарні, то в другому – в Чортківській.