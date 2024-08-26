27 серпня відключатимуть світло на Тернопільщині. Графік
У вівторок, 27 серпня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень
Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
1 черга
01:00-04:00
07:00-11:00
14:00-18:00
20:00-24:00
2 черга
02:00-05:00
08:00-12:00
15:00-19:00
22:00-24:00
3 черга
03:00-07:00
09:00-13:00
16:00-20:00
23:00-24:00
4 черга
00:00-01:00
04:00-08:00
10:00-14:00
17:00-21:00
5 черга
00:00-02:00
05:00-09:00
12:00-16:00
18:00-22:00
6 черга
00:00-03:00
06:00-10:00
13:00-17:00
19:00-23:00