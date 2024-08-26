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27 серпня відключатимуть світло на Тернопільщині. Графік

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 У вівторок, 27 серпня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

1 черга

01:00-04:00 
07:00-11:00 
14:00-18:00 
20:00-24:00  

2 черга

02:00-05:00 
08:00-12:00  
15:00-19:00 
22:00-24:00  

3 черга

03:00-07:00  
09:00-13:00  
16:00-20:00
23:00-24:00 

4 черга

00:00-01:00 
04:00-08:00 
10:00-14:00  
17:00-21:00

5 черга

 00:00-02:00
05:00-09:00 
12:00-16:00 
18:00-22:00 

6 черга

00:00-03:00
06:00-10:00
13:00-17:00
19:00-23:00

 

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