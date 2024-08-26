27 серпня відключатимуть світло на Тернопільщині. Графік

У вівторок, 27 серпня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень



Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

1 черга

01:00-04:00

07:00-11:00

14:00-18:00

20:00-24:00

2 черга

02:00-05:00

08:00-12:00

15:00-19:00

22:00-24:00

3 черга

03:00-07:00

09:00-13:00

16:00-20:00

23:00-24:00

4 черга

00:00-01:00

04:00-08:00

10:00-14:00

17:00-21:00

5 черга

00:00-02:00

05:00-09:00

12:00-16:00

18:00-22:00

6 черга

00:00-03:00

06:00-10:00

13:00-17:00

19:00-23:00