На Тернопільщині судитимуть «елітну» злодійку

Торгувала імплантами, айфонами та генераторами – на Тернопільщині судитимуть шахрайку, що ошукала громадян на понад 14 млн грн

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно раніше судимої 33-річної жительки Тернопільщини, обвинуваченої у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, жителька Тернопільської громади, перебуваючи на іспитовому терміні за вчинення шахрайства, представляючись успішною бізнес-леді, ввела в оману місцевих жительок, запропонувавши придбати неіснуючий товар на мільйони гривень. У лютому 2022 року обвинувачена пообіцяла тернополянці гарний заробіток при купівлі для перепродажу стоматологічних імплантів. Клієнтка, що була впевнена у надприбутках, передала шахрайці 5 тис доларів США, які вона привласнила.

У листопаді цього ж року «бізнес-леді» ошукала цю ж тернополянку, підмовивши передати їй 38 000 доларів США на генератори, щоб потім їх перепродати за вищою ціною та 40 000 доларів США – на мобільні телефони. Отримані кошти вона теж привласнила.

Задля купівлі продукції торгової марки «Apple» та її доставлення зі Сполучених Штатів Америки спритниця, шляхом обману, заволоділа у грудні 2022 року грошовими коштами ще однієї довірливої місцевої жительки на загальну суму 310 905 доларів США, та розпорядилася ними на власний розсуд.

Шахрайка ошукала громадян на загальну суму понад 380 тис доларів США, що становить понад 14 млн грн.

Судовий розгляд справи для обвинуваченої розпочнеться зі слідчого ізолятора, оскільки ще на стадії досудового слідства жінці обрано запобіжний захід – тримання під вартою.