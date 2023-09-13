На Тернопільщині під час спалювання трави загинула жінка

Резонансний випадок стався сьогодні в с. Борщівка, Борсуківської громади, Кременецького району. Так 13.09.2023 року, на території с. Борщівка, гр. 1954 року народження, проводила спалювання залишків сухої рослинності. Повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.



Як стало відомо, спалюючи суху рослинність, вогонь набрав велику площу і жінка намагалась власноруч загасити полум’я, від чого втратила свідомість і впала поряд з багаттям, отримавши більше 60% опіків тіла. По прибуттю рятувальників та медиків потерпілій було надано допомогу, однак вона померла у кареті швидкої допомоги.

Кременецьке РУ ГУ ДСНС України у Тернопільській області 🧑‍🚒вкотре наголошує, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття, пожнивних залишків та іншої рослинності ЗАБОРОНЕНЕ❗та як свідчить практика, не тільки карається законом у вигляді штрафу для громадян від 3 060 до 6 120 грн.❗для посадових осіб 15 300 до 21 420 грн.❗, а може призвести до загибелі людини, яка вчиняє ці дії. Для відома, подібний випадок випалювання сухої рослинності був зафіксований в 2018 році у с. Зеблози, Кременецького району, де внаслідок випалювання пожнивних залишків і швидкого розповсюдження пожежі загинула пенсіонерка. Пам’ятайте! Порушення правил пожежної безпеки несе загрозу не лише навколишньому середовищу, але й, у першу чергу, життю та здоров’ю самих людей.



