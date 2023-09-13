На Тернопільщину відновлюють мости за рахунок Європейського інвестиційного банку

Дороги державного та обласного значення Тернопільщини ремонтуються коштом Європейського інвестиційного банку

В обласній військовій адміністрації відбувся брифінг щодо стану відновлення мостових споруд на автошляхах державного значення області. Зокрема, керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини Микола Довгошия розповів, що під час воєнного стану, щоб не допустити ускладнень руху транспорту на державних дорогах, системно ремонтують аварійні штучні споруди. Йдеться про мости, шляхопроводи та водопропускні труби, які мають критичне значення для збереження безпечного проїзду автошляхами.

Для ремонту стратегічно важливої інфраструктури країни, Уряд у червні виділив субвенцію, джерелом якої є залишки минулорічних коштів Європейського інвестиційного банку. У перелік відновлення були включені штучні споруди (мости, шляхопроводи), які перебувають у аварійному стані і потребують невідкладного ремонту.

Серед них 4 споруди на головних транспортних коридорах регіону: М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече і Р-41 Обхід Тернополя.

Перший об’єкт, де стартували роботи – шляхопровід через залізницю на Обході Тернополя. Це другий за довжиною у Тернопільській області шляхопровід. Його довжина 109 метрів, востаннє його ремонтували 40 років тому. Завершення робіт на об’єкті заплановано до кінця року.

Другий об’єкт – 36-метровий міст через річку Стрипа на трасі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Це ділянка на обході міста Зборів. Завершити роботи планують до кінця року.

Третій об’єкт – шляхопровід через залізницю на дорозі Р-41 Обхід Тернополя біля ТРЦ «Подоляни». 42-метровий шляхопровід вперше лагодять за понад 30 років. Відкрити повноцінний проїзд транспорту планують до кінця року.

Четвертий об’єкт – міст на дорозі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селі Шляхтинці. 36-метровий міст через річку Гніздечна перебуває в передаварійному стані. Відбулася часткова руйнація прогонової будови і опор споруди.

Рух транспорту здійснюється у реверсивному режимі та регулюється за допомогою світлофорів.

Окрім цього, Служба відновлення системно ремонтує аварійні штучні споруди у межах експлуатаційного утримання, зараз у роботі такі об’єкти:

Міст через річку Серет на дорозі Т-20-15 Борщів – Заліщики.

Водопропускна труба на автошляху Т-20-13 Почаїв – Зборів.

Міст на дорозі Т-20-02 Тернопіль – Скалат – Жванець.

Міст у селі Медин на дорозі Т-20-10 Збараж – Підволочиськ.

Міст у селі Млинівці на дорозі Т-20-13 Почаїв – Зборів.