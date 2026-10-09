На Тернопільщині судитимуть підполковника: за переведення військового в тил вимагав 22 тисячі гривень

На Тернопільщині судитимуть 43-річного підполковника правоохоронного органу, якого обвинувачують у зловживанні впливом. За версією слідства, він вимагав 22 тисячі гривень за сприяння у переведенні військовослужбовця з бойової частини на сході України до підрозділу на Тернопільщині або до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, у лютому 2026 року підполковник дізнався, що військовослужбовець проходить службу в бойовій частині на сході України. Після цього він запропонував його дружині та доньці допомогу з переведенням на тилову посаду.

Як стверджують прокурори, правоохоронець заявив, що за гроші може вплинути на посадових осіб військово-лікарської комісії. Зокрема, нібито міг посприяти у пришвидшенні медичного огляду військового та ухваленні рішення про його придатність до служби в тилу.

Для цього, за словами підполковника, потрібно було придбати й передати посадовцям ВЛК певні речі. Їхню вартість він оцінив у 22 тисячі гривень і вимагав передати йому ці кошти.

У травні 2026 року правоохоронця затримали під час одержання грошей.

Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Суд обрав підполковнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові.

Обвинувальний акт скерували до суду. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведуть у законному порядку та не встановлять обвинувальним вироком суду.