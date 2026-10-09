У Гусятині, Заліщиках і Збаражі призначили нових керівників поліції

У трьох територіальних підрозділах поліції Тернопільщини відбулися кадрові зміни. Тимчасово виконувати обов’язки керівників відділень у Гусятині, Заліщиках і Збаражі призначили Сергія Бобришова, Мирослава Левчука та Володимира Шуляка.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області.

Нових керівників представив особовому складу тимчасовий виконувач обов’язків першого заступника начальника ГУНП — начальник слідчого управління Сергій Осадця. Усі троє тимчасово виконуватимуть покладені на них обов’язки.

У Гусятині відділення поліції очолив Сергій Бобришов. Підполковник поліції та ветеран війни розпочав службу в підрозділі карного розшуку. Згодом працював у Тернопільському управлінні Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, а також очолював сектори поліцейської діяльності в Підгайцях і Козовій.

Бобришов має бойовий досвід: служив у стрілецькому батальйоні поліції Тернопільщини на посаді заступника командира 3-го взводу 1-ї роти.

Тимчасовим керівником відділення поліції в Заліщиках став Мирослав Левчук. Капітан поліції за фахом юрист, закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ. Працював у підрозділах карного розшуку, пройшовши шлях від оперуповноваженого до заступника начальника сектору кримінальної поліції Чортківського районного управління поліції. Також він є учасником бойових дій.

У Збаражі обов’язки начальника відділення поліції тимчасово виконуватиме Володимир Шуляк. Майор поліції закінчив Національну академію внутрішніх справ. Має досвід оперативної роботи, раніше очолював сектор кримінальної поліції відділення поліції № 1 Кременецького районного відділу поліції. Також брав участь у бойових діях під час проведення АТО/ООС.

Під час представлення Сергій Осадця побажав новопризначеним керівникам сумлінно виконувати службові обов’язки та забезпечувати законність і правопорядок на ввірених територіях.